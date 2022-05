Silvio Santos retorna ao SBT após dez meses afastado da TV

Dez meses afastado da televisão, Silvio Santos voltou ao ar com seu programa no último domingo, 1º de maio. O apresentador de 91 anos não aparecia no SBT desde agosto do ano passado e passou os últimos meses nos Estados Unidos.

Em seu retorno, Silvio participou de uma das dinâmicas de seu próprio programa: o Jogo das Três Pistas. O quadro foi comandado pela filha do apresentador, Patrícia Abravanel, e Silvio enfrentou Ratinho. Internautas repercutiram alguns dos momentos nas redes sociais.

momentos foda da televisão brasileira: silvio santos e ratinho no jogo das três pistas#programasilviosantos pic.twitter.com/XMmY4RMeIQ

Em julho do ano passado, Silvio chegou a retornar às gravações nos estúdios do SBT. No entanto, o apresentador contraiu Covid e ficou afastado. Silvio possui o esquema vacinal completo.

Após se recuperar, ele optou por continuar longe das gravações. Enquanto isso, Patrícia Abravanel assumiu a apresentação do "Programa Silvio Santos".

