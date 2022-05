Maiara chora ao ouvir música de Marília Mendonça no The Voice Kids

Maiara, da dupla com Maraisa, se emocionou na estreia do The Voice Kids no último domingo, 1º de maio. A artista, que é jurada da nova temporada juntamente com sua irmã, chorou ao ouvir uma das participantes cantar "Flor e o Beija-Flor", composição de Marília Mendonça, falecida no ano passado.

Gabriela Muniz, de 12 anos, foi responsável por emocionar a jurada. Nas primeiras notas, ao reconhecer a música, Maiara e Maraisa se mostraram emocionadas. Logo no início, a dupla virou a cadeira para a jovem artista e ao longo da apresentação, Maiara derramou muitas lágrimas. "Aí você quebrou as minhas pernas", disse Maiara após a performance.

Lançada em 2015, "Flor e o Beija-Flor" é uma parceria de Marília com Henrique & Juliano e foi cantada pela dupla, ao lado de Maiara e Maraisa, durante o funeral da cantora em Goiânia. Gabriela explicou o motivo pelo qual escolheu a canção. "Essa música faz parte da minha história. Essa música foi o comecinho que eu comecei a cantar", disse. A menina ainda declarou que seu estilo musical favorito é o sertanejo.

Além de Maiara e Maraisa, Michel Teló também virou a cadeira para Gabriela. A menina acabou escolhendo integrar o time do cantor.

Confira a apresentação de Gabriela:

