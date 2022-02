Deolane Bezerra quer participar de "A Fazenda", afirma jornalista

Deolane Bezerra foi uma das influenciadoras que mais ganhou destaque em 2021. Mas agora parece que a advogada quer ir além das redes sociais. De acordo com Leo Dias, Deolane afirmou que gostaria de fazer parte da próxima edição de "A Fazenda", reality show da RecordTV.

Segundo o jornalista, foi a própria advogada que revelou o interesse a ele. "Se eu fosse a Record eu já chegava com uma grana pesada. Vai parar o País", afirmou. Em entrevista ao Podcats em 2021, ela chegou a dizer que acha "A Fazenda" mais "sua cara" do que o BBB.

A influenciadora é conhecida por não fugir de brigas e já se envolveu em diversas polêmicas com outros famosos. Nas duas últimas edições do reality, Jojo Todynho e Rico Melquiades venceram o programa, duas pessoas que marcaram a edição com muitas brigas e confusões.

Ao comentar o BBB 22 nas redes sociais, a advogada brincou com as reclamações do público sobre o programa estar parado e que se ela entrasse iria movimentar a casa. "Me coloca dentro desse 'BBB' para ver o que acontece nesse jogo da discórdia", declarou.

