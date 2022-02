Ex-mulher de DJ Ivis, Pâmella Holanda assume relação com piloto

No aniversário de 28 anos, a influenciadora digital postou foto com o novo amor. Em julho, o ex-marido dela foi preso por agressão

A influenciadora digital e arquiteta Pâmella Holanda está de novo amor. Nas comemorações do seu aniversário de 28 anos, ela assumiu relação com o piloto Junior Pinheiro e postou foto dos dois juntos. Pâmella foi casada com DJ Ivis até julho de 2021, mas a relação chegou ao fim após o músico agredir a esposa. Vídeos que registram a violência foram divulgados pela própria Pâmella e o caso ganhou repercussão nacional. Ivis foi preso em Fortaleza.

"Botei um cropped e reagi. Estava na hora", brincou Pâmella em postagem no Instagram que repercute o novo affair. Nas redes sociais, seguidores comemoram o romance e Júnior Pinheiro também postou celebrando a relação.

Sobre o assunto Cidade de Deus 20 anos: conheça o filme protagonizado por Douglas Silva

Neil Young e Joe Rogan: Spotify perde US$ 2,1 bilhões em valor de mercado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a situação de violência doméstica que enfrentou, a influenciadora manifestou publicamente o desejo de criar uma Organização Não Governamental voltada a ajudar mulheres que passam ou já passaram por situação de agressão dentro de casa.

Em julho passado, Ivis foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Em outubro, quatro meses depois, o músico foi solto.

Tags