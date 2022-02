Hyun Bin e Son Ye-jin, do k-drama "Pousando no Amor", anunciam noivado

Os atores sul-coreanos Hyun Bin e Son Ye-jin, que contracenaram juntos na série “Pousando no Amor” (disponível na Netflix), anunciaram que estão noivos nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, por meio das redes sociais.

“Eu pensei muito sobre como compartilhar essa história, porque é uma importante. Eu encontrei uma pessoa para passar o resto da minha vida. Sim… é ele”, escreveu a atriz em seu perfil no Instagram.

“Menino encontra garota, eles reconhecem um ao outro no meio da multidão, prometem construir um futuro juntos… Eu mal podia imaginar. Aconteceu tão naturalmente, mas isso não é o destino? Apenas de estar com ele, eu me sinto protegida”, comentou.

“Por favor, nos ajude a celebrar o começo do nosso futuro. Para meus queridos fãs, eu recebi um amor incondicional por muito tempo, não há nenhuma forma de recompensá-los. Saibam que eu sou infinitamente grata e também desejo a vocês toda a felicidade”, agradeceu.

Hyun Bin e Son Ye-jin começaram a namorar depois das filmagens do k-drama “Pousando no Amor”, no início de 2020. Entretanto, o relacionamento veio a público em janeiro do ano passado.



