"Branco acha que só eles têm advogados", diz Paulo Vieira sobre Maíra Cardi

O Big Brother Brasil segue gerando conflitos dentro e fora da casa. Maíra Cardi, casada com Arthur Aguiar, comentou uma situação envolvendo a participação do marido no programa. No entanto, a empresária foi criticada pelo humorista Paulo Vieira. Ao rebater as acusações, ela declarou que irá processar o ator.

Maíra é empresária no ramo de emagrecimento e já ajudou diversas celebridades, incluindo o marido, a perder peso. Mas ao ver Arthur Aguiar comendo pão dentro do reality, Maíra fez críticas ao ator em tom de brincadeira. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa? Trinta dias trabalhando pra ter esse corpinho aí, bonito para o Brasil todo ver, e você me come pão? Não faça isso!", disse.

O comentário de Maíra não foi levado na brincadeira por Paulo Vieira, que usou o Twitter para criticar a empresária. "É involuntário. Mas a gordofobia da moça faz brotar em mim um 'bem feito' para cada gaia que já levou", declarou. Depois ele excluiu a publicação, mas os prints já estavam rolando e internautas especularam que seria uma indireta à esposa de Arthur Aguiar.

Após ver a repercussão do comentário, Maíra decidiu se pronunciar. "Você me acusou de gordofobia, que é uma coisa inadmissível pra mim. Uma coisa que tenho repúdio, repulsa", afirmou. "O Brasil inteiro sabe que eu trabalho com emagrecimento, eu emagreci mais de 500 mil pessoas. Então, se tem uma pessoa que tem o lugar de fala dentro do emagrecimento, essa pessoa sou eu", declarou.

Com isso, a empresária afirmou que irá processá-lo. "Prefiro acreditar que as pessoas entenderam que foi uma brincadeira e preferem agir na maldade para atrair holofotes, dar palco. Então, tá bom, você vai dar palco lá no juiz", disse. "Eu queria deixar claro que isso não vai ficar impune, essa pessoa vai ser processada... Porque dinheiro tem que ser usado da melhor forma possível, e nesse caso se tiver que ser usado para processar 1 milhão de pessoas, ele vai ser", afirmou.

Após as declarações de Maíra, Paulo Vieira usou o twitter para fazer mais um comentário. "Branco acha que só eles têm advogados", escreveu. Maíra já se envolveu em diversas polêmicas por conta de seu programa de emagrecimento. A empresária é coach, mas não tem formação na área da saúde, por isso é criticada por diversos profissionais da área.

