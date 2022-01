Restaurante que oferece chocolate derretido na mão viraliza

Internautas questionaram a proposta do serviço, achando a ideia nada higiênica e até perigosa em tempos de Covid

Um restaurante viralizou nas redes sociais ao oferecer uma "experiência gastronômica" inusitada. No estabelecimento, os garçons derramam chocolate nas mãos dos clientes, que lambem os dedos para experimentar o doce. O serviço não atraiu os internautas, que acharam a experiência nada higiênica.

No vídeo que está circulando nas redes sociais, um funcionário serve o chocolate derretido diretamente nas mãos de uma mulher, que tem uma bacia na mesa, embaixo das mãos. Em seguida, ela esfrega o chocolate entre as duas mãos e lambe os dedos para saborear o doce.

O local responsável pelo serviço é o restaurante colombiano Elcielo, que tem unidades em Medellín, Bogotá, Miami e Washington D.C. "No Restaurante Elcielo focamos nossa experiência em seu desfrute. Desde a cozinha com os melhores sabores, e do serviço à sua mesa explicando a história dos pratos, a forma como os deve saborear e a origem dos ingredientes de cada um deles", diz o restaurante através das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elcielo RESTAURANT (@elcielorestaurant)

Internautas pontuaram que em tempos de Covid-19 a proposta do restaurante não é atrativa e questionaram se a experiência seria higiênica. Outros ainda ressaltaram que é possível ter o mesmo serviço em casa.

Dica: Essa “experiência gastronômica” você pode fazer em casa. pic.twitter.com/saTJ5YMgUF — Flávio Costa (@flaviocostaf) January 22, 2022

Em tempos de covid, chupar chocolate da própria mão em um restaurante é uma experiência contagiante de fato — Victor Hugo Ségas (@victorhsegas) January 22, 2022

ainda pensando nesse pessoal que vai pra restaurante pagar para lamber chocolate nas mãos.

Não parece higiênico, não parece gostoso, não parece elegante, e não parece barato. que coisa mais ridícula — pela atenção, obrigada (@marciellepb) January 22, 2022

