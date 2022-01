Diária de R$ 100 mil: Rodrigo Faro se hospeda em quarto submarino

O apresentador Rodrigo Faro, de 48 anos, está curtindo suas férias nas Maldivas com a esposa, Vera Viel, 46, em um quarto "no fundo do mar". Ele compartilhou vídeos do ambiente, cuja diária pode chegar a R$ 100 mil

O apresentador Rodrigo Faro, de 48 anos, está curtindo suas férias nas Maldivas com a esposa, Vera Viel, 46, em um quarto “no fundo do mar”. O casal está hospedado no hotel Conrad Maldives Rangali Island, cuja diária pode chegar a US$ 18 mil (equivalente a R$ 100 mil).

Em seu perfil no Instagram, o apresentador da “Hora do Faro” exibiu os ambientes do quarto, com a presença de Vera. “Galera, estou literalmente embaixo da água no nosso quarto. Olha isso. Um quarto a cinco metros de profundidade. Aqui você tem uma sala com vista para o oceano, mas embaixo do oceano”, narrou ele nos vídeos.

Um perfil de fãs do apresentador coletou os depoimentos; clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



À noite, é possível controlar as luzes do local, segundo relatou Faro. Esse espaço do hotel, chamado de Residência Muraka, é o mais caro do estabelecimento, que tem outras opções de hospedagem mais baratas.



