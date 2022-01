Mulher devolve carro que ganhou em rifa à família que fez sorteio para pagar cirurgia da filha

A ganhadora de uma rifa de Xanxerê, em Santa Catarina, resolveu devolver o prêmio à família que estava realizando o concurso. Acontece que o valor obtido com os pontos comprados seria destinado a uma sua cirurgia de escoliose, orçada em R$ 146 mil. Na rifa "Ação entre Amigos", feita para beneficiar o procedimento de Bruna de Souza, o vencedor receberia um veículo de modelo Gol, ano 1996.

“Sempre ficamos felizes quando ganhamos um prêmio, ainda mais se tratando de um carro. Mas, neste momento, a família está precisando do veículo mais do que eu, por isso a decisão de devolver”, afirmou Jéssica Guarnieri, vencedora da rifa.

Jéssica contou em entrevista ao site Tudo sobre Xanxerê que seu pai foi o responsável por comprar a rifa. Apenas um ponto foi adquirido, sendo suficiente para vencer o prêmio. A família recebeu a notícia da doação com surpresa e agradeceu a atitude da mulher.

"Ficamos muito surpresos e emocionados com essa atidude da Jéssica. Manter o carro conosco vai nos ajudar muito no pós-operatório de nossa filha e para trabalhar", comemorou os pais. A cirurgia foi realizada no dia 15 de dezembro, no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

