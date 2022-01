Wanessa Camargo lembra dia que perdeu dente no palco e colou com chiclete

Em conversa com os fãs nas redes sociais, a cantora Wanessa compartilhou os registros do dia em que perdeu o dente no palco

Wanessa Camargo compartilhou com os fãs as memórias do dia em que perdeu um dente durante um show. Ela recorda que tentou procurar no palco, mas não encontrava. “Eu não consegui encontrar [o dente] de jeito nenhum”, escreveu em seus stories no Instagram.

A artista já tinha falado sobre o assunto em entrevista ao programa de Jô Soares, na TV Globo, em 2016. De acordo com a cantora, ela já passou por muitos momentos em viagens e em apresentações em que seus dentes caíram.

“Quebrei na segunda música [durante um show]. Caiu o dente, eu senti. Normalmente, quando ele cai da boca, eu seguro e coloco debaixo da língua. Ele caiu, mas não tava na minha boca. Como eu ia fazer o show inteiro sem o dente?”, disse.

“Ficava tateando o chão e rezando para São Longuinho”, afirma. Após isso, toda a sua equipe procurou até encontrar. “Eu peguei um chiclete e colei”.

Wanessa explicou ao Jô Soares que, desde criança, tinha dentes fracos. “Acho que tomei muito antibiótico. Comecei a quebrar meu dente desde nova, quebrei caindo, abrindo saquinho de catchup, jogando vôlei. De tanto quebrar e refazer, eu fiz aquele negócio chamado coroa. Meus dentes da frente são pequenininhos. Agora eles não quebram, eles caem”.



