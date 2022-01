"Tinder" da Coreia do Sul limita fotos de usuários com máscara para evitar surpresas no encontro

A máxima de que pessoalmente uma pessoa é diferente do que se mostra nas redes sociais existe e é muito replicada mundo afora. E para que algumas características físicas não passem despercebidas na hora da parquera online, um aplicativo de namoro da Coréia do Sul limitou a quantidade de imagens que perfis podem colocar utilizando máscaras de proteção facial.

O uso do equipamento é obrigatório no país asiático por conta da pandemia da Covid-19, entretanto, no aplicativo Blind Date ficou restrito. Acontece que, durante o período de isolamento social, muitas dessas ferramentas aumentaram bastante o faturamento e, como consequência, as reclamações dos usuários também cresceram sobre a temática.

No aplicativo, a prática do uso de máscaras nas fotos exibidas nos perfis foi nomeada de "magikkun", fazendo alusão a palavra "mask" (máscara, em inglês) e "sagikkun" (fraude, em coreano). Deste modo, o Blind Date ouviu a comunidade e resolveu limitar a quantidade de imagens mascaradas que podem ser publicadas na rede social.

"Muitos perfis têm fotos com máscaras, então nos asseguramos de que só uma foto com máscara seja permitida por perfil", informou Kang Ba-da, diretor-executivo do Blind Date, ao jornal The Korea Herald.

