Anitta participa de quadro no Domingão com Huck para arrumar namorado

No próximo domingo, 16 de janeiro, Anitta estará no "Domingão com Huck" para participar de um novo quadro, que tem como objetivo arrumar um namorado para a cantora. Tudo começou quando a própria artista usou as redes sociais para dizer que queria conhecer "um novo boy" e Luciano Huck decidiu atender seu desejo.

No quadro, Anitta será separada de três candidatos por uma divisória e ainda usará uma venda nos olhos. "Vamos tentar arranjar um namorado para Anitta na televisão, vai ser divertido", declarou o apresentador. "Eu topo tudo", declarou a cantora.

Sobre o assunto Max Petterson nega participação no BBB 22

BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

BBB 22: Linn da Quebrada estará no reality show, afirma site

Sabrina Sato é contratada pela Globo para apresentar reality no GNT

Antonia Fontenelle chama Batoré de covarde e machista após sua morte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anitta costuma não ter vergonha de falar sobre sua vida amorosa. Recentemente, ela chegou a brincar que divide seus interesses amorosos demograficamente, ou seja, quando está no Brasil fica com brasileiros, mas quando está fora do País costuma se envolver com estrangeiros.

Confira a chamada do quadro:

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags