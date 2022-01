Sabrina Sato é contratada pela Globo para apresentar reality no GNT

Apresentadora comandará um reality de organização pessoal na emissora que pertence ao grupo Globo. Previsão de estreia do "Desapegue Se For Capaz" é em abril deste ano, mas contrato de Sabrina Sato com a TV Record continua vigente

A apresentadora Sabrina Sato comandará o reality show "Desapegue Se For Capaz" no canal GNT, que pertence ao grupo Globo. A novidade foi divulgada na noite desta segunda, 10, através das redes sociais da emissora e do reality, que tem estreia prevista para abril deste ano. Programa também contará com a participação de Micaela Góes e Gabriela de Matos.

"Agora eu tô em casa e a novidade que eu vim contar para vocês é que eu também faço parte deste time lindo de apresentadores do GNT", comemorou Sabrina ao anunciar a novidade em vídeo. "Comentem assim 'vai fazer o quê?'. Como assim 'vou fazer o quê?', vou apresentar um programa no GNT!".

Novos detalhes sobre o novo programa, entretanto, só serão revelados nos próximos meses. Mas Sabrina adiantou algumas palavras-chave. "Tem tudo a ver com casa, transformação e intimidade", completou.

O último programa apresentado por Sato foi o reality da Record TV, o Ilha Record, que teve participações do ex-BBB Pyong Lee e consagrou a influencer Any Borges como vencedora. O portal Splash, do UOL, entrou contato com a assessoria da emissora acerca do novo contrato de Sabrina. A Record confirmou que ela foi liberada para integrar o projeto do GNT. Clique aqui para ver o vídeo ou veja no player abaixo:

Pode entrar, @sabrinasato A nova apresentadora do GNT tá chegando por aqui pra comandar o novo programa "Desapegue Se For Capaz", com Micaela Góes e Gabriela de Matos, a partir de abril. Fica de olho que em breve vamos contar mais novidades! pic.twitter.com/K01yRz0iST — Canal GNT (@canalgnt) January 10, 2022





