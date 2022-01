Antonia Fontenelle chama Batoré de covarde e machista após sua morte

Após a notícia da morte do humorista Batoré nesta segunda-feira, 10 de janeiro, Antonia Fontenelle usou as redes sociais para dirigir xingamentos a ele, como "covarde" e "machista". A apresentadora estava movendo um processo contra o humorista por danos morais.

“Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista, e que pra mim ele não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo, sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré. Agora um monte de gente: coitadinho, Batoré morreu! Coitadinho o c******, não é porque ele morreu, que ele passou a ser santo e vai morar com Deus”, declarou.

O humorista nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, e se envolveu em uma briga ao chamar Antonia de "rapariga" em 2019, quando a apresentadora criticou o estado de Alagoas, após comentar um caso de agressão envolvendo o ator Henri Castelli. Antonia pediu uma indenização de R$ 110 mil por danos morais.

Batoré faleceu aos 61 anos, após lutar contra um câncer. "Faz a menor diferença pra mim se tá vivo ou morto, pra mim não importa", afirmou a apresentadora.

