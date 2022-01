"Mais Você" e "Encontro" devem sair da grade da TV Globo, diz jornalista

Desde o ano passado, a TV Globo vem passando por uma série de reformulações e a expectativa é que a emissora passe por mais mudanças em 2022. Uma delas, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, envolve a grade das manhãs, ocupada atualmente por programas como "Mais Você" e "Encontro com Fátima Bernardes"

Ricco apontou que a emissora tem interesse em dar mais espaço ao jornalismo na programação das manhãs. Por conta disso, os programas de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes podem ser descontinuados ou passar por uma grande transformação. A emissora ainda não confirmou nenhuma mudança até o momento.

Anteriormente, o colunista Lo-Bianco do programa "A Tarde É Sua" da RedeTV! comentou ao vivo com Sonia Abrão as possíveis mudanças que a TV Globo poderia passar. De acordo com ele, diretores da emissora tinham o desejo de tirar o programa de Fátima das manhãs ou juntar com o programa de Ana Maria Braga.

Em 2021, o "Mais Você" celebrou 22 anos de existência. Já o programa "Encontro" completaria uma década em 2022.

