Veja dicas de alimentos detox para preparar após as festas de fim de ano

Agora que o Natal e o Réveillon passaram, talvez muitas pessoas estejam procurando formas de desintoxicar o organismo do que comeram durante as festas de fim de ano. Por isso, O POVO preparou uma lista com algumas páginas/lugares que disponibilizam receitas detox para você fazer em casa.

Suco verde

Uma das receitas é do Tastemade, que mostra um passo a passo para um suco verde. Os ingredientes necessários são: folha de couve, pepino, suco de laranja, limão, maçã verde e folhas de hortelã.

Canais no Youtube especializados em gastronomia e culinária também trazem várias opções. A nutricionista Thaisa Leal, por exemplo, aborda cinco maneiras diferentes para fazer sucos, inclusive o “suco rosa”. Outros influenciadores que já deram sugestões de alimentos para desintoxicar o organismo foram o “Menino Prendado” e a “Mamãe Vida Saudável”.

Chás

Vários chás permitem a desintoxicação do corpo. Alguns dos mais conhecidos são: hibisco, hortelã e erva-doce. Muitos também reduzem o inchaço do corpo e funcionam como diuréticos, como dente-de-leão, cavalinha e verde. A bebida preparada por meio da infusão de folhas e raízes costuma ser utilizada na proporção de uma colher de sopa para um litro de água.

Comidas

Uma pergunta pode passar pela cabeça das pessoas que viveram uma semana comemorando o Natal e o Réveillon: o que comer no dia seguinte para desintoxicar? O ideal é se utilizar de certos alimentos que auxiliam na eliminação de toxinas.

São eles: beterraba, couve, brócolis, capim-limão, acelga, limão, rúcula, espinafre, repolho, açafrão, aspargos, maçã e gengibre.

Por fim, não esqueça o principal: beber muita água!



