Quadro do Domingão com Huck irá procurar namorado para Anitta

Novo quadro previsto para o programa irá ajudar a cantora a encontrar um parceiro através de uma competição em três etapas. Ex-BBB Juliette está envolvida no projeto; entenda como funciona

Um novo quadro no “Domingão com Huck”, da TV Globo, irá ajudar a cantora Anitta a encontrar um namorado. O quadro terá três etapas, contará com a participação da ex-BBB Juliette e deve estrear em março de 2022.

Na primeira etapa da procura, amigas de Anitta irão selecionar possíveis namorados para a cantora através de um aplicativo criado especificamente para a atração que funcionará como Tinder. É nesta etapa inicial que Juliette irá colaborar; ela e Anitta se tornaram amigas próximas desde sua vitória no “Big Brother Brasil 21”. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt nesta segunda, 20.

Já na segunda etapa do quadro, os pretendentes escolhidos anteriormente serão analisados e filtrados por familiares da cantora de “Girl from Rio”. Os finalistas irão para a terceira etapa, na qual finalmente conhecem Anitta, e ela decide por um deles. A nova programação da Globo deve estrear em março, incluindo o quadro.



