BB22: Arthur Aguiar e Sophia Abrahão podem estar no reality; atriz nega

As especulações surgiram após os ex-atores da novela Rebelde editarem seus perfis no Twitter e inserirem emojis ao lado dos nomes, medida tradicional para participantes. Enquanto Sophia negou estar no reality, Arthur não se manifestou nas redes

O Big Brother Brasil 22 estreia apenas em janeiro, mas as especulações sobre os integrantes do grupo 'camarote' do reality show já começaram. Em meio as suposições, o nome dos atores Arthur Aguiar e Sophia Abrahão foram cotados nesta segunda-feira, 20 de dezembro, após ambos editarem seus perfis no Twitter e inserirem emojis ao lado dos nomes. Arthur colocou um trevo de quatro folhas e Sophia optou por um pirulito. Entretanto, Sophia já negou as informações.

Não foi a primeira vez que o nome de ambos os ex-atores da novela Rebelde aparecem como possíveis participantes do BBB. No entanto, os internautas acreditam que o símbolo é um sinal adotado por alguns brothers. Por exemplo, a ex-participante Juliette Freire utilizou o emoji de cacto como forma de mobilizar sua torcida nas redes sociais. Por isso, seus fãs recebem o apelido carinhoso de "cactos".

Em entrevista concedida ao Hugo Gloss, a atriz Sophia Abrahão negou a participação no reality show e ressaltou que o uso do emoji do pirulito não é recente. "Eu uso o emoji do pirulito há um tempo já, não foi agora. Todo ano especulam que eu tô, mas não tô. Meu WhatsApp tá pior que no dia do meu aniversário. Mas eu já entendi que não adianta negar, ninguém acredita", declarou ela. Arthur Aguiar ainda não se manifestou sobre o assunto.

Após a repercussão, alguns internautas apontaram que os perfis de ambos os atores não foram modificados, e que o caso não passa de um "surto coletivo". "A Sophia já usava emoji e Arthur mudou logo antes do BBB 21. Também especularam que ele entraria na edição do 21", escreveu uma internauta, ao compartilhar prints do perfil dos ex-rebeldes em anos anteriores, comprovando a fala.

Veja tweets sobre a especulação:

