Casal lança spray de pimenta em adolescentes que deram spoilers de "Homem-Aranha"

Os adolescente teriam soltado informações sobre o filme duas vezes na sala de cinema, o que teria feito com que o casal se irritasse

Um casal teria se irritado e lançado um jato de spray de pimenta durante uma sessão do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" após ter recebido um spoiler de três adolescente em uma sala de cinema no Shopping Higienópolis, em São Paulo, na noite do último sábado, 18.

Irritada, a mulher, que estava acompanhada de um rapaz, teria disparado o jato de spray de pimenta na direção dos jovens. O jornalista da Rádio CBN Bruno Faria contou, em sua conta no Twitter, que estava na sala quando o fato ocorreu. Segundo ele, as pessoas saíram correndo, enquanto tossiam sem parar.

O spray de pimenta, gás pimenta ou gás OC (Oleorresina Capsicum) irrita os olhos e causa lacrimejo, dor e mesmo cegueir temporária. Atualmente, no Brasil,é considerado um Produto Controlado pelo Exército e é necessário obter uma autorização para ser comprado.



Conforme o relato de Bruno, os adolescentes teriam revelado informações sobre o filme duas vezes, o que fez com que a mulher lançasse o spray. Ela também saiu correndo da sala logo em seguida. O incidente foi confirmado pela rede de cinemas Cinemark ao portal UOL.

A empolgação e o temores pelos spoilers vêm do fato de que, no trailer divulgado em outubro desse ano, já havia referência a outros filmes de franquias anteriores do "amigo da vizinhança".

Alfred Molina reaparece como o Dr Octopus, em referência ao filme "Homem-Aranha 2" (2004), e Jamie Foxx aparece como o Electro, em referência a "O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro".

Segundo teoria dos fãs, Tobey Maguire e Andrew Garfield, os Homens-Aranha das trilogias anteriores, também participariam do filme e dividiriam a tela com Tom Holland. Por conta disso, uma campanha intensa de não divulgação de spoilers foi lançada nas redes sociais.

