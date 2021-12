Márcio Poncio lamenta perda de Josué: "Mais um neto que perco estando vivo"

Em sua conta do Instagram, o pastor Márcio Poncio lamentou o retorno do neto Josué, de dois anos, para a guarda da mãe biológica. Na sua postagem, o pai de Sarah e de Saulo Poncio se emocionou ao falar da criança, que vivia com a família no Rio de Janeiro desde o início de 2020.

“Eu te amo, meu netinho, vou te amar para sempre. Que o senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te dê a paz", disse Márcio.

O empresário lamentou a decisão da Justiça e declarou: “Mais um neto que perco mesmo estando vivo”. Ele se refere à Maria Madalena, a Madah, de cinco anos, filha de Letícia Almeida e Jonathan Couto. Quando Madah nasceu, acreditava-se que sua paternidade era de Saulo, filho de Márcio, mas logo se descobriu que o pai da menina era Jonathan, atual ex-esposo de Sarah.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vai, meu amor, e cumpra o seu propósito. Te demos amor, carinho e proteção, mas sem esquecer que representávamos um amor maior, o amor e o cuidado do Pai na sua vidinha. Que Ele agora decida sobre o seu destino, que Ele te abençoe e te dê paz, prosperidade, saúde e te conduza no caminho Dele onde nos encontraremos em breve,” completou Pôncio.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Vídeo: Virginia Fonseca presenteia mãe com R$ 56 mil em notas de R$ 100

Wanessa Camargo presenteia filho com quarto gamer: "o que ele mais sonhava"

Boninho dá spoiler e mostra inédito "quarto-preto" na casa do BBB22

Tags