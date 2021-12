Vídeo: Virginia Fonseca presenteia mãe com R$ 56 mil em notas de R$ 100

A influencer Virginia Fonseca fez uma grande surpresa para os 56 anos de sua mãe, Margareth Serrão: a loira a presenteou com R$ 56 mil em notas de 100 reais. "Estou toda arrepiada. Estou rica!", brincou Margareth ao ver o presente da filha e do esposo, Zé Felipe. Os dois escreveram "Parabéns" com as notas em cima da cama de Margareth, que estava viajando e chegou de madrugada em casa.

A jovem de 22 anos postou um vídeo mostrando todos os detalhes do momento nesta segunda, 13. O vídeo mostra todo o momento de montagem do dinheiro, que começa com o cantor sertanejo organizando as notas, que também inclui algumas de R$ 50. Por fim, a palavra "Parabéns" é montada com as cédulas, além de espalhadas pela cabeceira da cama.

No vídeo, após ser recepcionada pela filha e pelo genro, Margareth caminha até o quarto e toma um susto com a surpresa. "Meu Deus, gente? O que é isso? Que decoração é essa? Nossa senhora", reage a mãe da influencer ao encarar a montagem em dinheiro e mostrar para outros familiares "Olha aí, meu presente!". Logo após Virgínia confirmar que o valor distribuído é de R$ 56 mil, Margareth fica bastante chocada. "Não acredito!", diz entre risadas. "Minha nossa senhora gente. Vou nem falar".

