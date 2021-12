Wanessa Camargo presenteia filho com quarto gamer: "o que ele mais sonhava"

A cantora Wanessa Camargo transformou o sonho do filho José, de 9 anos, em realidade ao presentear o primogênito com um quarto "gamer". O ambiente foi decorado com a temática dos jogos e é composto por cores modernas. O novo espaço também conta com acessórios decorativos, como almofadas em formato de controle de videogame e placas com frases como "Game Over".

De acordo com Wanessa, José é uma criança "organizada e tranquila". Aos seis anos, o filho da artista pediu para fazer aulas de programação para entender mais sobre o assunto. "É muito incrível ver o interesse, ele quer fazer games. Ter esse quarto é o sonho que ele mais sonhava, é um quarto do futuro, parece que você está numa outra era, tipo 2050", comentou a cantora em vídeo divulgado pela Grão de Gente, empresa responsável pelo desenho do projeto.

Depois da mudança no ambiente, José ficou mais confortável ao chamar amigos para visitá-lo em casa. "Quando ele fez o quarto gamer, na primeira semana ele já falava: 'Mãe, eu preciso trazer meus amigos aqui, eles precisam ver meu quarto!", celebra Wanessa. O projeto é um lançamento exclusivo da Grão de Gente e alguns dos itens estão disponíveis no site da marca.

