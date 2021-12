Após um ano com a família, filho de Sarah e Jonathan volta à mãe biológica

Desde o ano passado com os Poncio, Josué Marcio retornará à mãe biológica após pedido da guarda. Ele estava sob os cuidados de Sarah Poncio e Jonathan Couto, que tinham iniciado o processo de adoção da criança de dois anos.

A família biológica de Josué é de Fortaleza, no Ceará. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa dos Poncio, o período de adoção havia começado com aprovação de ambas as partes.

“A família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah. Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança”, escreveu em nota.

Segundo o texto, Sarah - que também tem os filhos João e José - se sentiu conectada com o menino desde o primeiro contato. “A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho. Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho”, continuou.



“A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio”, finalizou a nota.

Nas redes sociais, Sarah Poncio escreveu uma homenagem à criança. “Ninguém consegue explicar o que é ser mãe. Por exemplo, não consigo me visualizar antes dos meus filhos. Eles são, e para sempre serão, uma parte da minha alma. Quando eu encontrei o Josué, eu me tornei mãe mais uma vez”.



Ela afirma que sempre será sua mãe: “Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo”. Continua ao dizer como se sente perdida após a situação. “As imagens parecem borradas e as palavras só barulhos. Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado. Preciso encontrar forças. Meus outros filhos dependem disso”.



