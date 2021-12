Boninho dá spoiler e mostra inédito "quarto-preto" na casa do BBB22

Fãs suspeitam que cômodo terá utilidade relacionada com "quarto branco", utilizado em três edições do programa

O Big Brother Brasil 2022 estreia em 17 de janeiro e o diretor do programa soltou um spoiler nesta segunda-feira, 13, que intrigou os fãs do programa. Em suas redes sociais, Boninho postou um vídeo seu na casa que irá abrigar os participantes e revelou um quarto inteiramente preto. "Estamos prontos… bbb22 esquentando as turbinas. Que quarto é esse?????", escreveu em seu Twitter. A estrutura é algo inédito no programa.

Confira o registro divulgado:

Estamos prontos… @bbb 22 esquentando as turbinas. Que quarto é esse????? #bbb22 pic.twitter.com/qGSOQep7CA
December 13, 2021

"Gente, andando por aqui. Quarto preto. Será? Caramba. Que será isso? Descobri agora", disse o diretor, fazendo mistério. Pelos registros, o ambiente ainda está em processo de construção. Boninho, no entanto, foi cuidadoso e não revelou muitos detalhes da estrutura.

Quarto preto do BBB 22 estimula teorias

Fãs do reality logo começaram a criar teorias de como o quarto será utilizado durante a edição. Dentre as opções, a mais recorrente é de que o local pode ter função semelhante ao “Quarto Branco”, que surgiu pela primeira vez na edição de 2009.

Como o próprio nome diz, o quarto branco é um cômodo com paredes e camas brancas e um botão vermelho no centro. Além disso, não há janelas e a luz permanece acesa o tempo inteiro. As pessoas selecionadas para entrar no quarto ficam isolados dos demais participantes e do resto da casa.

Nas primeiras edições em que a dinâmica foi usada, em 2009 e 2010, os participantes só poderiam sair após o botão vermelho ser apertado, resultando na eliminação total do programa. Em 2020, edição mais recente com o quarto branco, a sister Manu Gavassi apertou o botão e garantiu uma vaga no paredão.

