Letícia nega relação com Jonathan, mas Sarah Poncio rebate informação

Mais uma polêmica acontece entre os membros da família Poncio. Durante a madrugada desta terça-feira, 7, Sarah comentou em uma publicação de um perfil de fofoca, insinuando que Jonathan Couto teria voltado com Letícia Almeida.

Tudo começou quando Jonathan Couto enviou uma pergunta em inglês para Letícia em sua página no Instagram: “Você me ama?”. Ela respondeu com um boomerang, afirmando que sim.

Em um comentário, Sarah disse: “As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/ li as pessoas também possam saber".

Sarah e Jonathan Couto anunciaram publicamente que não estão mais juntos desde setembro. Os dois, porém, já tiveram outros problemas no relacionamento, quando Jonathan traiu a esposa com Letícia, ocasionando no nascimento de Madalena. Apesar disso, os dois seguiram no casamento por anos.

Após a informação divulgada por Sarah, Letícia se manifestou em seus stories: “Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa”.

“Eu não tenho, rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagem nesse sentido, nada”, nega.

Sarah, porém, se manifestou novamente, ao confirmar que teria provas. “Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o ‘apê’ que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento”.

A relação entre os três permanece estremecida desde 2018. Na época, veio à tona que a filha de Letícia Almeida era do cantor e modelo Jonathan Couto, que estava casado com Sarah Poncio. Letícia, porém, namorava o irmão de Sarah, Saulo, que acreditava ser o pai da criança.

Sarah e Jonathan seguiram no casamento pelos três anos seguintes e tiveram os filhos José, João e Josué.



