Irmão de Marília Mendonça sobre sucesso: "Me sinto mal de comemorar"

Após participar de diversos programas de TV e alcançar 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o sertanejo Gustavo, da dupla com Dom Vittor, desabafous obre as circunstâncias que o fizeram conhecido

Mais de um mês após a morte de Marília Mendonça, o irmão da artista, Gustavo, está focado no crescimento da dupla sertaneja que ele tem com Dom Vittor e da qual a irmã foi empresária e uma das grandes incentivadoras. Alcançando 1 milhão de seguidores no Instagram e se apresentando em diversos eventos e programas de TV, o artista desabafou à revista Quem sobre as circunstâncias que alçaram seu nome para todo o País: "Agradeço o carinho enorme desses fãs. Quero que eles se sintam abraçados por nós. Mas me sinto mal de comemorar isso agora".



Aos 20 anos, Gustavo lançou recentemente a primeira música de trabalho da dupla, "Calculista", que conta com participação da irmã. Inicialmente prevista para ser lançada em 17 de novembro, a canção foi postergada após a morte de Marília, ocorrida no dia 5 de novembro. A música é a primeira inédita com participação dela desde o falecimento.

Gustavo, inclusive, não planejava lançar a carreira da dupla com uma música com a irmã. "Nós não queríamos participação no início da carreira, para não pensarem que eu estava nas costas de alguém. Aí, ela começou a me zoar e disse: 'Nossa, véi, meu irmão está recusando participação minha'", compartilhou. A gravação acabou ocorrendo e, desde o lançamento, o clipe já acumula mais de 4 milhões de visualizações.

"Tenho que ser honesto e entender que não foi mérito totalmente nosso. A gente faz um trabalho muito bom. Mas se pudéssemos escolher, não seria dessa forma que ficaríamos conhecidos", afirmou Gustavo a Quem.

Apesar da delicadeza do momento, o sertanejo apontou que a carreira é uma forma de processar a perda da irmã junto aos fãs. "O que eu quero mostrar sempre para eles, é esse lado feliz. Não que não tenha um momento que bate a saudade e a tristeza, mas era isso que ela gostaria que eu mostrasse e muita gente não entende e julga. Tem muita gente que faz comentários sem noção. Cada um tem sua maneira de enfrentar o luto. Isso é muito pessoal e ninguém sabe das minhas dores", afirmou.

A agenda de shows de Dom Vittor e Gustavo já está aberta e engrena em janeiro, mas os dois já estão circulando por eventos de sertanejo e também pela TV, com participações nos programas "Encontro com Fátima", "Fantástico" e ainda no Prêmio Multishow.







"Ela (Marília) deixou tudo preparado, parecia que sabia o que ia acontecer. Ela já tinha se reunido com a banda e proposto para os músicos trabalharem com a gente, abrindo os shows dela. As palavras dela para banda foram até um pouco pesadas: 'Agora a missão é de vocês'", lembrou.

