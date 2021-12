Marcos Mion e Luciano Huck farão troca na programação da Globo, diz colunista

A decisão partiu do setor financeiro da TV Globo, pois o domingo, dia mais caro da emissora, está desvalorizado financeiramente com o interesse dos anunciantes apenas no 'Caldeirão' de Marcos Mion, aos sábados

O comando de Marcos Mion nas tardes de sábado da Globo com o programa 'Caldeirão' tem rendido mais lucro e interesse de patrocinadores, gerando planos da emissora em fazer uma troca entre Mion e Luciano Huck em suas respectivas programações. A novidade vem de uma decisão da nova diretoria da Globo, que permite que o setor financeiro tenha autonomia de interferir na grade, podendo fazer trocas que sejam rentáveis. As informações são do colunistaAlessandro Lo Bianco.

O setor financeiro da Rede Globo chegou a se reunir com especialistas em economia e o relatório dos fins de semana da programação da emissora constava que 70% dos anunciantes do domingo pretendem migrar para os sábados com Marcos Mion. O apresentador Luciano Huck chegou a trazer alguns patrocinadores vinculados ao seu nome para o 'Domingão', porém, a Globo não pretende mais aceitar esse tipo de parceria, por poder causar futuras exigências inviáveis.

De acordo com o colunista, a decisão se trata de uma questão monetária e não de Ibope, pois a grande quantidade de anunciantes com Marcos Mion aos sábados, desvaloriza o domingo, que é o dia mais caro e lucrativo para a Globo. Além disso, o nome 'Domingão' deve ser extinto em breve, pois ainda é remetido ao Faustão, que permaneceu por 32 anos nos domingos da emissora.

