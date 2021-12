Após 4 meses de namoro, Jojo Todynho fica noiva de oficial do Exército

A cantora Jojo Todynho anunciou seu noivado com o oficial do Exército Lucas Souza nesta sexta-feira, 10. O casal está junto há quatro meses e o pedido foi uma surpresa para a vencedora de “A Fazenda 12”. “São 4 meses de muita história”, destacou.

Os dois se conheceram durante uma viagem para Tulum, no México. “Quando conheci Lucas em Tulum fiquei maluca, pois pensei que era gringo”, brincou. A relação dos dois veio a público após vazarem uma foto do casal. Jojo havia postado uma foto com o namorado na ferramenta de “pessoas próximas” no Instagram, mas alguém de sua lista de contatos divulgou o registro.

Em publicação no Instagram, a cantora publicou uma foto do pedido de casamento e declarou seu amor por Lucas. “Com toda certeza que é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos, sonho etc... Te amo”, afirmou.

Neste ano, Jojo teve outros dois relacionamentos. Em outubro, a cantora anunciou o fim da sua relação com o empresário Márcio Felipe. Em abril, Jojo teve um namoro relâmpago com o jogador Polidoro Júnior, que acabou dois dias após assumir o relacionamento nas redes sociais.

