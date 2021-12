Murilo Benício e jornalista Cecilia Malan vivem romance, diz portal

O ator Murilo Benício, de 50 anos, e a jornalista Cecilia Malan, 38, estão um relacionamento romântico. Atualmente parte do elenco do remake de “Pantanal”, o artista se divide entre as filmagens da novela no Brasil e suas folgas, quando visita a namorada em Londres, onde ela é correspondente da TV Globo. O relacionamento entre os dois se tornou assunto entre os funcionários da empresa em Londres e rapidamente chegou àqueles que trabalham nas sedes de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, nenhum dos dois demonstrou sinais de um possível relacionamento, apesar de Cecilia ser a única jornalista entre as 87 contas que Murilo segue no Instagram. Ela não o segue de volta. As informações são da UOL.

As gravações de “Pantanal” começaram no fim de outubro, mas o elenco foi liberado para férias durante o período de festividades. Murilo está solteiro desde julho de 2020, quando terminou o namoro com a autora Manuela Dias. Também no ano passado, Cecilia se separou do francês Pierre Antoine, com quem conviveu por sete anos e teve uma filha, Olímpia, de 2 anos, a protagonista das redes sociais da jornalista.

O portal Splash procurou Murilo e Cecilia, mas não obteve confirmação formal do relacionamento de nenhum dos dois. A assessoria da TV Globo afirmou que avisaria para a jornalista sobre a procura e, caso ela quisesse comentar, entraria em assunto. Já o empresário de Murilo, Pedro Colucci, não negou o romance, mas declarou que não iria comentar sobre a vida íntima de seus agenciados.



