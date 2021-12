Pitbull fica com ciúmes do tutor com outra cadela e viraliza na internet

Um cão da raça pitbull viralizou nas redes sociais após um vídeo gravado por seus tutores mostrá-lo com ciúmes. Zeus evitou contato visual e ignorou seu dono após ele estar segurando outra cachorra no colo. O vídeo viral obteve mais de 10 milhões de visualizações no TikTok. O caso aconteceu no interior do Maranhão.

As imagens mostram o tutor de Zeus segurando sua irmã, Safira, que havia acabado de retornar do hospital. Como resultado, o cachorro escondeu o rosto entre um móvel e a parede e, apesar das tentativas de fazê-lo olhar para sua irmã, o pitbull 'não quis conversa' e continou evitando o contato visual.

Zeus até cedeu em um momento e chegou a ensaiar um carinho com Safira, mas logo depois voltou a ignorar os dois. A professora de dança Kelma Alcântara, tutora dos dois cães, disse em suas redes sociais que o pitbull tem muito ciume de seu marido. E apesar da rejeição registrada em vídeo, Zeus já se aproximou da irmã, momento que foi registrado em vídeos posteriores.

Também da raça pitbull, Safira acabara de retornar para casa. Ela estava com a saúde debilitada por conta de carrapatos, ferida na pata e anemia. A filhote até recebeu doação de sangue de seu irmão e precisou de doações para custear seu tratamento. Ela foi adotada pela família há duas semanas.

