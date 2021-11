Marcos Mion rompe contrato com a Netflix para se dedicar à Globo

O apresentador Marcos Mion tinha um contrato com a Netflix, mas ele rompeu com a parceria para se dedicar à Globo

Marcos Mion tinha firmado uma parceria com a Netflix no início deste ano para produzir conteúdos exclusivos para a plataforma. O apresentador, porém, assinou um contrato com a Globo para comandar o “Caldeirão” e fazer outros projetos na emissora. Por causa disso, ele decidiu romper com a empresa de streaming.

“Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo que faço. Além de preservar minha saúde”, explicou em comunicado divulgado nas suas redes sociais.

“Foi com essa honestidade que procurei a Netflix para revermos o que tínhamos acertado. O convite e os projetos com a Netflix pontuaram um momento importante da minha trajetória e significara muito para mim. Porém, precisei ouvir meu coração e tomar a decisão de me entregar por completo a um sonho da vida inteira que, finalmente, está acontecendo”, continuou.

Ele finalizou ao agradecer ao streaming pela parceria e compreensão. De acordo com ele, os profissionais que trabalham na empresa estão “entre os melhores” que já conheceu.

Marcos Mion foi contratado pela Globo para estar à frente do programa “Caldeirão” até o fim deste ano. Entretanto, a emissora renovou o contrato para que ele permanecesse durante 2022.

