Farofa da Gkay: Valesca Popozuda reage a beijo de filho com Lívian Aragão

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, e MC Pablinho, filho da cantora e dançarina Valesca Popozuda, foram vistos se beijando durante a segunda noite da “Farofa da Gkay”. O evento, que tem duração de três dias, é realizado pela influenciadora digital Gkay e acontece no Marina Park, em Fortaleza.

No Twitter, o portal “iG” publicou: “Lívian Aragão virou assunto após trocar beijos com MC Pablinho, filho de Valesca”. A mãe respondeu com um emoji com dois olhos.

Algumas horas depois, Valesca comentou: “Eu queria que o Pablo (meu filho) beijasse todo mundo também, homem ou mulher. Tem que aproveitar e ser feliz!”.

Valesca Popozuda também está na “Farofa da Gkay” e foi vista trocando beijos com o youtuber Lucas Maciel.

A festa que termina nesta terça-feira, 7, reúne vários artistas e influenciadores digitais brasileiros. Entre os nomes que marcam presença, estão os ex-BBBs Gil do Vigor, Sarah Andrade e Flay. Também estão presentes Deolane Bezera, Rafael Luccman, Virgínia, Zé Felipe e Pequena Lo.



