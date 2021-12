Farofa da GKay: anfitriã mostra quarto da pegação e leva João Guilherme

A festa “Farofa da GKay" continua dando o que falar. Organizadora do evento Géssica Kayane utilizou suas redes sociais para divulgar um quarto reservado, no estilo “dark room”, que os convidados podem utilizar para “pegação” sem o risco de serem filmados. O evento de três dias que ocorre em Fortaleza conta com personalidades e influencers de todo Brasil.

"Dark Room Farofa da Gkay. Por que o Christian Grey tá chorando?", disse a influencer, em postagem que mostra o local inspirado nos livros e filmes da franquia "50 Tons de Cinza", de E. L. James.

Para os convidados entrarem no ambiente, GKay impôs algumas regras, como por exemplo, que é proibido o uso de celular. Ala barrou ainda entrada do cantor Zé Felipe, segundo disse. Mas se o sertanejo está impedido de usar o ambiente, o irmão dele, João Guilherme virou convidado da anfitriã.

No segundo dia de festa, GKay deixou claro o seu interesse no filho de Leonardo: "João Guilherme, eu vou estar do lado direito do palco, tá? Se você também estiver cansado, é 3113 o quarto, mas só se bater aquela canseira louca no meio da noite". De acordo com os convidados, ambos foram juntos ao Dark Room.



Nos stories do Instagram, João Guilherme confirmou que visitou o ambiente. "A gente está indo agora para o Dark Room. Hoje mais cedo eu não estava indo lá, mas a Gkay fez questão de me mostrar", disse.



