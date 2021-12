Farofa da Gkay: treta, looks iguais e pegação marcam primeiro dia

Neste domingo, 5 de dezembro, começou a Farofa da Gkay, evento organizado pela atriz, humorista e influenciadora digital Gessyca Kayane, conhecida como Gkay. A festa terá 3 dias de duração e está acontecendo no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Confira o que aconteceu no primeiro dia:



All inclusive ou não?

Antes mesmo de começar, a Farofa da Gkay já rendeu polêmicas. A atriz havia informado que a hospedagem, comida e bebida seriam tudo por sua conta, porém alguns convidados que chegaram mais cedo no domingo questionaram se a festa era realmente all inclusive. O dançarino Alisson Jordan e a influenciadora Pamela Drudi gravaram stories dizendo que "era nada de graça". Depois mostraram uma mulher afirmando que no domingo não era de graça, mas a partir de segunda seria.

Gkay ficou indignada com a situação e usou as redes sociais para falar sobre o assunto. "O almoço de hoje tem que pagar sim, mas sou eu quem vai pagar, é na minha conta", declarou. A atriz ainda chegou a dizer que nunca mais iria convidar Alisson para sua festa. Depois da repercussão negativa, o dançarino procurou a humorista e pediu desculpas. Gkay disse que perdoou e que está tudo bem entre eles. Já a influenciadora Pamela Drudi disse: "Não gravei e falei nada! Apenas foi virado a câmera para mim".

Roupa igual

Sarah Andrade do BBB21 e Bianca Andrade, a Boca Rosa, apareceram com o mesmo look: um top branco com uma saia de paitê dourado. As duas tiraram fotos e gravaram stories juntas, parecendo não se importar com a coincidência. Mais tarde na festa, Sarah apareceu com uma roupa diferente e Bianca trocou a saia por um short jeans.

#farofadagkay - Não é só o sobrenome igual, Bianca Andrade e Sarah Andrade estão usando looks iguais no primeiro dia da farofa. pic.twitter.com/5R6P8uuuPs — bloggdafama (@bloggdafama) December 6, 2021

Beijos

Como a festa permitia o uso de celulares, os convidados não perderam tempo e registraram famosos que trocaram beijos no primeiro dia do evento. Tem vídeo de Viih Tube beijando Lipe Ribeiro, Isaias e Pepê; Vivi ficando com Belle Kaffer e depois Fefe; João Guilherme com Belle Kaffer; beijo triplo com Álvaro, Thomas Santana e Lucas Guedes; Yarley com Matheus Mazzafera; e Kéfera com Pabllo Sales.

