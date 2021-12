Celebridades desembarcam em Fortaleza para 'Farofa da Gkay', confira atrações

As festas de aniversário da humorista e influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, conquistam o topo dos assuntos mais comentados das redes sociais. Neste ano, a comemoração da "Farofa da Gkay" será realizada no resort Marina Park Hotel, em Fortaleza, entre este domingo, 5, e terça-feira, 7. A influencer "fechou" o espaço para acomodar a lista de convidados, que conta com nomes de várias celebridades.

Os ex-BBBs Gil do Vigor, Flay e Sarah Andrade já aterrissaram em Fortaleza para o evento. A comediante Pequena Lo e o cantor Zé Felipe, assim como os influencers Virgínia, Rafael Luccman e Dra. Deolane Bezerra, também já estão na Capital. Além disso, o repertório musical dos três dias reúne artistas de sucesso. Pedro Sampaio, Léo Santana, Kevinho, Alok, Wesley Safadão, Xand Avião e Simaria são alguns dos nomes que integram as atrações.

Sobre o assunto De férias do pós-doutorado, ex-BBB Gil volta ao Brasil

Conheça o elenco do reality show ‘De Férias com o Ex: Caribe’

João Gomes confessa que já teve 'queda' por Maisa: "Sou a fim desde o Bom Dia & Cia"

Com Felipe Neto e Virginia Fonseca: veja os nomes mais populares do Youtube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ferramenta dos Stories no Instagram, Gkay compartilhou o procedimento de testagens contra a covid-19 para os convidados e funcionários. Ela também contou que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação. De acordo com detalhes compartilhados pela influencer, esta edição da "Farofa da Gkay" terá estrutura grandiosa e ambientes como 'dark room'.



Tags