Com Felipe Neto e Virginia Fonseca: veja os nomes mais populares do Youtube

No período de retrospectivas de fim de ano, o Youtube divulgou os artistas e criadores de conteúdo que se destacaram em sua plataforma em 2021. A empresa fez um ranking dos vídeos mais vistos entre 1º de janeiro e 15 de novembro e colocou as seguintes categorias: “Vídeos em Alta”, “Top Criadores”, “Top Clipes de Música”, “Criadores Revelação” e “Top Criadores de Shorts”.

Em “Top criadores”, estão na lista: Robin Hood Gamer, Podpah, Você Sabia?, Fluxo, Virgínia Fonseca, Geleia, Felipe Neto, ENaldinho T3ddy e Piuzinho. A classificação foi realizada a partir no número de inscritos ganhos em 2021, excluindo artistas, marcas, empresas de mídia e produtores de conteúdo infantil.

Já em clipes de música, há, respectivamente, Israel & Rodolffo, com “Batom Cereja”; “Os Barões da Pisadinha, com “Esquema Preferido”; Matheus Fernandes e Dilsinho, com “Baby Me Atende”; Raí Saia Rodada, com “Tapão na Raba”; MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho, com “Bipolar”.

Na categoria de criadores “revelação”, ou seja, canais que cresceram e fizeram sucesso neste ano, estão: Athos, Tainá, Vanessa Lopes, Pobre na Cozinha, Lkzinhu, Dani Nobrega, PodDelas, Clara Garcia, Inteligência Ltda. e Canal do Cremosinho.

Vídeos em alta

- Mundial de Free Fire - Final | FFWS - Free Fire - Brasil

- Oh Juliana Paródia - MC Niack - Pâmela e Rodrigo

- Psiquiatra - Whindersson Nunes

- A Maria Alice nasceu! - Virgínia Fonseca

- O nascimento do nosso filho - Noah nós te amamos! - Invento na Hora

- Sidoka - Podpah #214 - Podpah

- Apenas 2 ingredientes! Pronto em 5 minutos - Pobre na cozinha

- Veja o que você não deve enviar no Whatsapp!! - Você Sabia?

- Virgínia Fonseca - Poddelas #033 - POD DELAS

- Se os móveis falassem 3 - O Que Não Dizer Oficial

Clipes de música

- Israel & Rodolffo - Batom De Cereja (Aqui e Agora)

- Os Barões da Pisadinha - Esquema Preferido (Ao Vivo)

- Matheus Fernandes e Dilsinho - Baby Me Atende (Clipe Oficial)

- Raí Saia Rodada - Tapão Na Raba (Clipe Oficial)

- MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho - Bipolar (GR6 Explode) DJ 900

- DJ Boy, MC's V7, Letto, Leozinho ZS, IG, Joaozinho VT, Davi e Kako - Coração Gelado 2

- Zé Vaqueiro - Volta comigo bb (Clipe Oficial)

- MC Poze do Rodo - Vida Louca (prod. Neobeats)

- Brisa Star ft Thiago Jhonathan - Se Joga No Passinho (Videoclipe Oficial)

- MC Poze do Rodo | Bielzin | PL Quest | MC Cabelinho (prod. Neobeats) - A Cara do Crime (Nós Incomoda)

Criadores de conteúdo

- Robin Hood Gamer

- Podpah

- Você Sabia?

- Fluxo

- Virgínia Fonseca

- Geleia

- Felipe Neto

- Enaldinho

- T3ddy

- Piuzinho

Criadores revelação

- Athos

- Tainá

- Vanessa Lopes

- Pobre na cozinha

- Lkzinhu

- Dani Nobrega

- Pod Delas

- Clara Garcia

- Inteligência Ltda.

- Canal do Cremosinho

Top criadores de shorts

- Jooj Natu

- Irmãos Lemos

- Tutu Sangome TV

- Clepton

- Léo Léo

- Oli Natu

- Guilherme Tank

- O Netinho

- No Matinho

- Bem Humorado



