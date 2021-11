Pousada em Santa Catarina recria vila do Chaves

A sitcom mexicana "Chaves" surgiu na década de 1970, apresentando um pobre menino que vivia num barril, dentro de uma vila, onde se divertia com outros personagens, como Kiko e Chiquinha. A série se tornou um sucesso e é lembrada até os dias de hoje. Inclusive, o cenário do famoso pátio da vila foi recriado em uma pousada de Santa Catarina.

Localizada na Praia do Gamboa, em Garopaba, cerca de 60km de Florianópolis, a pousada Recanto La Ballena traz o mesmo formato, cores e elementos da vila original. O foco é no pátio, onde se passa a maior parte das cenas de "Chaves".

Segundo o colunista Léo Coelho, do grupo NSC, o estabelecimento existe há dois anos, mas foi recentemente que surgiu a ideia de transformar o espaço na vila do Chaves. O proprietário Thiago Nascimento, 37 anos, disse que estudou por sete meses como poderia recriar o cenário.



Inicialmente, o espaço já tinha decoração inspirada na cultura mexicana. Quando Thiago pesquisou na internet outros artigos de decoração para compor o espaço, encontrou um boneco do Chaves e do Kiko e foi assim que surgiu a ideia de recriar a vila. "Isso mexeu muito comigo porque eu me lembrei do tempo do colégio, quando eu vinha e corria para assistir ao Chaves. Acabei vivendo esse momento de novo", contou.

"No início da pandemia, eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada e, de fevereiro para frente, comecei a construir. Foi indo devagarzinho, finais de semana, peguei férias no serviço, fui indo até que eu criei a vila", disse. A pousada ganhou fama ao compartilhar nas últimas semanas as primeiras imagens.

