Paramount+ anuncia novo reality de drag queens: ‘queen of the universe’

A competição mundial de música e montação, “Queen Of The Universe”, estreia com exclusividade no serviço de streaming Paramount+ em dezembro. O reality será apresentado por Graham Norton, comediante e apresentador de televisão. O júri conta com os nomes de Vanessa Williams, cantora e atriz; Michelle Visage, jurada do programa RuPaul’s Drag Race; Trixie Mattel, drag queen americana; e Leona Lewis, cantora.

Produzida pela MTV Entertainment Studios e pela World of Wonder, produtora da franquia ganhadora do Emmy® RuPaul's Drag Race, esta nova série inspirada em competições internacionais de canto seguirá as drag queens mais talentosas do mundo que lutam para conquistar o público com o poder de suas vozes. Diferentes países se enfrentarão destacando seus maiores talentos, incluindo Brasil.

Cada episódio apresentará as drags que devem realizar performances diante de um público ao vivo e do corpo de juradas "Pop Diva Panel", na esperança de serem coroadas como "Queen Of The Universe". Além do Brasil, participam artistas dos Estados Unidos, México, Dinamarca, Austrália, Canadá, Inglaterra, França, China e Índia.

Queen Of The Universe se junta à crescente lista de reality shows disponíveis no Paramount+ que inclui títulos como: Rio Shore, Acapulco Shore, Georgie Shore, Jersey Shore, Floribama Shore, De Férias Com o Ex, entre outros.



Novo reality de drag queens: Queen Of The Universe

Quando: dezembro de 2021

Onde: Paramount+, plataforma de streaming



