Mostra de curtas abre inscrições para realizadores de Fortaleza e de Santos

“Como minha cidade é criativa?”. Essa é a pergunta que guia a mostra de curtas-metragens “Pontes Criativas”, realizada pelo 31º Cine Ceará em parceria com o 19º Curta Santos. O evento tem por objetivo ressaltar as cidades de Fortaleza, no Ceará, e Santos, em São Paulo, como integrantes da “Rede de Cidades Criativas” da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Entre sexta-feira, 29, e 19 de novembro, realizadores poderão submeter até dois filmes que abordam a temática principal do evento. Os curtas-metragens devem ter, no máximo, 3 minutos e podem ser de gêneros diversos, como ficção, documentário, animação e experimental.

Para participar, os inscritos devem morar em Fortaleza ou em Santos há, no mínimo, dois anos. As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas por meio do site do Cine Ceará.

Os vencedores serão exibidos nas duas mostras. Além disso, quem reside na cidade paulista receberá uma viagem para acompanhar quatro dias de programação do 31º Cine Ceará. Quem vive na capital cearense, por outro lado, viajará para acompanhar o 19º Curta Santos.

No Ceará, o Festival Ibero-Americano de Cinema está programado para acontecer entre 27 de novembro e 3 de dezembro deste ano. Os conteúdos serão transmitidos em formato presencial e on-line.

Pontes Criativas

Quando: de 29 de outubro a 19 de novembro

Inscrições: no site do Cine Ceará



