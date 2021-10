HBO Max contrata Silvio de Abreu para novo núcleo de "telesséries"

Dando seguimento aos movimentos de expansão na América Latina, a plataforma HBO Max contratou o autor de novelas Silvio de Abreu como showrunner do novo núcleo do streaming para desenvolvimento de telesséries de toda a região.

Silvio é autor de sucessos como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Belíssima" (2005), todas da Globo. Há cinco anos, ele assumiu a direção do departamento de Dramaturgia da emissora, cargo que ocupou até sair da empresa no final de 2020.

O formato de "telesséries", de acordo com anúncio da HBO Max, traz "estrutura narrativa moderna", combinando "a base do melodrama com o ritmo de série". Em média, as produções terão cerca de 50 capítulos, de acordo com comunicado da plataforma.

O novo núcleo de telesséries anunciado será comandado pela atual head de Talentos Artísticos da WarnerMedia Latin America, Mônica Albuquerque, também ex-Globo.

Recentemente, a HBO Max contratou a diretora Joana Jabace, que dirigiu novelas como "Joia Rara" e "Paraíso Tropical", além de séries como "Segunda Chamada" e "Diário de um Confinado". A profissional será diretora artística do núcleo de telesséries.

O movimento de contratações vem na esteira do objetivo da HBO Max de desenvolver mais de 100 produções latino-americanas nos próximos dois anos.

