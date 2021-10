12 músicas para o fim de semana; de Ed Sheeran a Karol Conká

Novo álbum de Ed Sheeran, clipe de Anitta, a volta de Projota e disco deluxe de Spice Girls! O Vida&Arte preparou uma seleção com os principais lançamentos deste fim de semana. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Ed Sheeran - =



Com pop, folk e rap, Ed Sheeran lançou seu novo álbum, "=" ou "Equals". O disco segue o padrão deixado pelos álbuns anteriores: + (2011), x (2014) e ÷ (2017). No novo disco são 14 músicas, como as faixas já lançadas "Shivers" e "Bad Habits".



Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Imagine Dragons e J.I.D - Enemy



Imagine Dragons e J.I.D lançaram "Enemy", música que faz parte da trilha sonora da série Arcade de League of Legends (LoL). O clipe contém trechos da animação.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Camila Cabello, Myke Towers e Tainy - Oh Na Na



Explorando ainda mais suas raízes latinas, Camila Cabello divulgou mais um single que pertence ao seu próximo álbum, "Familia". A faixa é uma parceria com Myke Towers e Tainy. A cantora tem investido na divulgação no TikTok, através de coreografias.

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Dímelo Flow, Anitta e Chimbala - Quiero Rumba



Após lançar "Faking Love", Anitta já está em um novo feat: "Quiero Rumba". No clipe, Anitta curte a noite em uma festa. A música traz elementos do funk e reggaeton.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Lexa - Bruta



Com uma pegada mais pop, Lexa lançou o clipe de "Bruta". Na letra, a cantora fala sobre ter controle sobre sua própria vida



Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Karol Conká e WC no Beat - Louca e Sagaz



Após lançar "Subida", Karol Conká divulgou o clipe de "Louca e Sagaz". Originalmente, a música deveria ter sido lançada durante a participação de Karol no BBB21. Durante o reality, ela chegou a dançar a coreografia com a cantora de funk Pocah. Na época, o trecho viralizou e os fãs pediram o lançamento da faixa, apelidada de “Sessão de Hipnose”. Com toques de reggaeton e trap, a música, que ganhou o nome oficial de “Louca e Sagaz”, foi escrita em 2020 e o clipe foi gravado no final do ano.

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Spice Girls - Spice



Comemorando os 25 anos de lançamento de seu primeiro álbum, as Spice Girls lançaram uma versão deluxe de "Spice". São 22 faixas ao todo, incluindo remixes, demos e canções nunca lançadas oficialmente.

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Projota - Volta



Após um tempo sem lançar músicas, desde sua participação no BBB21, Projota finalmente divulgou um lançamento. "Volta" é uma reflexão sobre tudo que o rapper passou nos últimos meses e o clipe é cheio de referências à sua participação no reality. Arthur Picoli, que participou da mesma edição do programa, está no clipe.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. Kylie Minogue & Jessie Ware - Kiss of Life



Kylie Minogue e Jessie Ware se uniram para lançar a faixa "Kiss of Life", que faz parte do álbum colaborativo "Disco: Guest List Edition". A nova versão também terá a participação de Dua Lipa, Gloria Gaynor e Years & Years e será lançada no dia 12 de novembro.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Ney Matogrosso - Nu Com a Minha Música



O álbum "Nu Com a Minha Música" simboliza tempos sombrios vividos por Ney Matogrosso mas também representa um mecanismo de libertação. São 12 faixas, incluindo "Quase um segundo", que já foi cantada pelo ex-namorado do músico, Cazuza.

Clique aqui para ouvir no Spotify

11. Mad Dogz e Marcynho Sensação - Sem Querer Querendo



Depois do sucesso com Mari Fernandez, que apaixonou os charts figurando no Top 50 no Brasil, os meninos agora vêm com mais um hino pro verão, dessa vez com Marcynho Sensação, em um rolê bem diferente. É o Piseiro, é o funk, é o eletrônico, tudo junto, misturado e embalado pra presente.

Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Caetano Veloso - Não Vou Deixar



Caetano Veloso lançou, nesta quinta-feira (28), o vídeo da canção “Não Vou Deixar”. Minimalista, o audiovisual traz a poderosa mensagem da música mais diretamente política de “Meu Coco”. O vídeo da canção, que é uma das favoritas de Caetano, do novo álbum, foca apenas nas expressões faciais e movimentos do artista.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

