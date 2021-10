Após acidente, Ana Maria Braga é substituída no "Mais Você"

Ana Maria Braga sofreu um acidente ao cair em sua casa no domingo, 24. A apresentadora foi levada ao Hospital Beneficência Portuguesa para realizar exames. A TV Globo informou que os repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete irão substituí-la no "Mais Você" desta segunda, 25.

Segundo a assessoria, Ana Maria está bem e não quebrou nada, foi hospitalizada apenas para realizar exames como tomografia. "Ana Maria sofreu uma queda e foi para o hospital para tomar as devidas providências. Está bem!", disse a equipe de assessoria ao Uol.

Sobre o assunto Carlinhos Maia promete ação solidária em Fortaleza para combater a fome

Karol Conká fala sobre Bil Araújo: "dei uma carreira bonita pra ele"

Filha de Paul Walker se casa e entra na cerimônia acompanhada de Vin Diesel

Entenda suposta traição envolvendo Gui Araújo, Jade Picon, João Guilherme e Duda Reis

Thiaguinho sobre retorno ao Exaltasamba: 'É inevitável'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O portal de notícias também entrou em contato com a comunicação do hospital Beneficência Portuguesa, onde a apresentadora está internada. "A BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo, em respeito ao sigilo profissional inerente aos serviços prestados, não comenta nenhum aspecto do atendimento oferecido aos pacientes. Informações sobre a paciente Ana Maria Braga podem ser obtidas com a assessora de imprensa pessoal da apresentadora", declarou.

Fabrício Battaglini e Talitha Morete são repórteres do "Mais Você", portanto, já são conhecidos pelo público do programa. Mais informações sobre o estado de saúde de Ana Maria serão reveladas no programa de hoje, que começa às 9h30.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags