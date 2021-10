Karol Conká fala sobre Bil Araújo: "dei uma carreira bonita pra ele"

Karol Conká e Bil Araújo tiveram um breve envolvimento durante o Big Brother Brasil 2021. Nos últimos meses, os dois seguiram caminhos diferentes: enquanto a rapper lançou um novo álbum, o influenciador participa de outro reality show. Em entrevista para o podcast “De Frente Com Blogueirinha”, a artista comentou sobre o assunto.

A apresentadora pergunta se ela voltaria com o homem, mas Conká questiona: “quem é Bil?”. Logo em seguida, há comentários sobre como o público não está gostando da participação dele no programa “A Fazenda”.

“Não tenho muito o que falar. Não tenho nada o que falar. Já fiz o meu papel. Já dei uma carreira bem bonita pra ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar. Ele não tira meu nome da boca. Eu avisei, Brasil”, diz.

Bil Araújo está em seu terceiro reality show em apenas um ano. Após sair do BBB, esteve no “No Limite”, um programa que testa a resistência dos participantes em um lugar deserto. Agora, está em “A Fazenda”, da Record.

Neste último, envolveu-se em algumas polêmicas com outras pessoas que estavam na mesma casa que ele no Big Brother Brasil. No começo de outubro, Caio Afiune, Nego Di, Arthur Picoli e Gil do Vigor, inclusive, desmentiram que Bil teria sido excluído do grupo do Whatsapp dos integrantes da edição de 2021.



