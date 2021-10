Filha de Paul Walker se casa e entra na cerimônia acompanhada de Vin Diesel

Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, se casou com o também ator Louis Thornton-Allanno. Apesar da cerimônia ter ocorrido no início de outubro, os registros só foram divulgados nesta sexta-feira, 22, nas redes sociais da modelo. Meadow, no entanto, surpreendeu ao ter entrado na cerimônia acompanhada por Vin Diesel, seu padrinho e grande amigo de seu pai.

O pai de Meadow, Paul Walker, faleceu em um acidente de carro em 2013. Ele e Diesel contracenaram em 6 filmes da franquia "Velozes e Furiosos". Em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, é possível ver ainda a atriz Jordana Brewster, que interpreta Mia na franquia, e as filhas de Diesel como daminhas de honra.

A cerimônia aconteceu em uma praia da República Dominicana e foi destinada apenas para familiares e amigos intimos. Meadow Walker e Louis Thornton-Allanno estão em um relacionamento assumido desde julho de 2021. O noivado foi anunciado no mês seguinte.

