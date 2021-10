Carlinhos Maia promete ação solidária em Fortaleza para combater a fome

Depois de ver o vídeo em que pessoas procuravam por sobras de comida em caminhão de lixo de Fortaleza, Carlinhos Maia prometeu fazer doações para a capital com o objetivo de combater a fome.

Em suas redes sociais, comentou: “eu vi uma cena em Fortaleza que era um pessoal pegando comida no caminhão de lixo. O ‘Natal da Vila’ sempre ajudou a ‘Casa Ronald McDonald’, que já é gigante e ganha até prêmio por isso”.

“Só que eu já estou conversando com meu pessoal para a gente fazer com que essa ação solidária do ‘Natal da Vila’, que será maior que o outro, possa ajudar alguma instituição séria que alimente as pessoas (na capital cearense)”, continua.

Segundo ele, o objetivo é descobrir em que bairro a situação aconteceu. “Quando eu tiver mais informações, digo a vocês. Mas, Fortaleza, é o que posso fazer”, finaliza.

O Natal da Vila é um evento que Carlinhos Maia promove no lugar em que nasceu. A festa, que será temática do universo de Alice no País das Maravilhas, já tem confirmação de Wesley Safadão e Ludmilla, de acordo com informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do “Metrópoles”.



