Thiaguinho sobre retorno ao Exaltasamba: 'É inevitável'

Durante o programa Alta Horas desse sábado, 23, o cantor Thiaguinho falou sobre o possível retorno do grupo de pagode Exaltasamba: “É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente”. O cantor, que ficou na banda por nove anos, segue carreira solo desde 2012, mesmo ano em que o grupo chegou ao fim.

Thiaguinho ainda destacou o carinho do público com o grupo e o trabalho realizado no Exaltasamba. “O que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que a gente viveu", disse.

A conversa ocorreu em entrevista ao apresentador Serginho Groisman. Na ocasião, o cantor e compositor Péricles, que também foi um dos principais nomes do grupo de pagode brasileiro, participou do bate-papo sobre o possível retorno do Exaltasamba. Os dois relembraram clássicos do pagode como, "Tá Vendo Aquela Lua", "Livre Pra Voar" e "Jogo de Sedução".

Após a separação do grupo, Thiaguinho e Péricles seguiram em carreira solo, mas continuaram com a amizade. Inclusive, o cantor de “Pé Na Areia” aproveitou o programa para se declarar e agradecer o apoio do amigo no começo de sua carreira.



