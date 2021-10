Deolane, Yarley, Xand e outros famosos se reúnem em festa em Fortaleza

A marca de jeans "Melinda" realizou um evento em Fortaleza nesta quinta, 14 de outubro, para comemorar o lançamento de uma nova coleção. A festa contou com show de Taty Girl e Xand Avião, além de ter reunido influenciadores, como Deolane Bezerra, Carlinhos Maia e Nicole Bahls. Segundo os convidados, os protocolos de segurança foram seguidos, mas vídeos mostram aglomerações e falta do uso de máscaras.

O decreto atual do Estado do Ceará permite a realização de eventos com capacidade máxima de 400 pessoas em locais abertos e 200 em locais fechados. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) estipula controle rigoroso do acesso a esses eventos, sendo necessário apresentar teste negativo para a Covid-19 ou um comprovante com as duas doses da vacina ou dose única no caso da Janssen.

Sobre o assunto Gabriel Medina, Simone e Yasmin Brunet: entenda a briga familiar

Jojo Todynho termina relacionamento com empresário: "A piranha está on"

Influencers tiram fotos em cenário errado da série "La Casa de Papel", na Espanha

BTS: após empresa desmentir rumores de namoro, V solta indireta na internet

Adele volta ao som de "Easy On Me", primeira música do novo álbum

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar dos convidados exibirem em suas redes sociais a realização do teste para a Covid-19, alegando o cumprimento de todos os protocolos exigidos, imagens do evento mostram que a maior parte dos presentes não estavam usando máscara, mesmo o uso sendo obrigatório. A festa também registrou aglomerações, mas não se sabe o número oficial de pessoas presentes.

As ex-BBBs Gabi Martins e Flay estavam no evento e exibiram nas redes sociais os looks da marca. Os influenciadores Yarley, Deolane Bezerra, Carlinhos Maia, Nicole Bahls e Pamela Drudi também marcaram presença.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags