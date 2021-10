Após golpe, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso recebem indenização de amiga

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão receber uma indenização de R$ 183.582,20 após serem vítimas de golpe feito por uma antiga amiga da influenciadora digital. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”.

De acordo com a publicação do jornalista, a advogada Isabela Brito Guerra foi acusada de usar a amizade entre as duas para praticar crime de estelionato. Ela pegou o dinheiro do casal para fazer um investimento em imóveis, mas isso nunca aconteceu.

Por isso, a 3ª Vara Cível da Barra, do Rio de Janeiro, demandou que a mulher pagasse R$ 183.582,20 para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação veio à público em maio deste ano, quando os dois abriram um processo judicial contra a ex-amiga. Na época, o colunista Lo Bianco, do portal "IG", havia divulgado que a influenciadora parou de falar com Isabela quando pediu uma comprovação do uso do dinheiro, mas a advogada mostrou relutância.

Na época do interrogatório, a mulher havia negado as acusações e ainda afirmou que prestou serviços jurídicos aos dois, mas que não foi remunerada. Ela ainda tinha admitido receber a quantia de Ewbank, mas afirmou que usou o dinheiro para fazer um investimento no seu escritório.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Adele fala sobre divórcio, terapia e angústias em entrevista para Vogue

Demi Lovato defende que chamar ETs de alienígenas é "depreciativo"

Bianca Andrade e Fred viajam com o filho Cris pela primeira vez para o Ceará

Tags