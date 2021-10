Masterchef Brasil 2021: José Sergio é o 14ª eliminado; veja receitas

O décimo quinto episódio do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar na terça-feira, dia 12 de outubro (12/10). Após a repescagem, o programa entra em uma nova fase totalmente inédita - os participantes da prova de eliminação não poderão mais ser salvos pelos membros do mezanino. O episódio terminou com a eliminação de José Sergio.



MasterChef 2021: como foi o episódio do dia 12/10?

O primeiro desafio do episódio foi realizado na praia. Os 12 participantes se dividiram em dois grupos de seis pessoas. As equipes foram lideradas por Helena e Tiago, que voltaram ao reality show culinário na repescagem do episódio anterior.

Sob pressão, expostos ao sol e com o tempo cronometrado, os aspirantes a cozinheiros tiveram de preparar receitas com ingredientes típicos do ambiente - os frutos do mar. Por unanimidade, o grupo vermelho, de Tiago, venceu a prova. Eles animaram os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com uma receita dupla: mandioca e pupunha assadas como entrada, e, de prato principal, brisque de leite de côco com camarão, e farofa de castanhas como guarnição.



A segunda prova do dia, também na praia, decidiu quem escaparia do risco de eliminação. Tiago dividiu a equipe perdedora em três duplas: Daphne e Eduardo, Heitor e José Sergio, e Helena e Isabella. As duas últimas competidoras conseguiram fazer os melhores preparos dentro da proposta do desafio, que consistia em preparar um café da manhã de hotel.

Helena e Isabella apresentaram uma grande variedade de pratos: tostadas de avocado e salmão defumado, pepino agridoce, creme azedo, cuca de uva, ovos com bacon, farofa, dip de chocolate, salada de frutas e suco de melancia com gengibre. Elas surpreenderam os jurados e garantiram as últimas vagas no mezanino.

A prova de eliminação, por fim, exigiu que os competidores preparassem dim sum. Típico de alguns países asiáticos, o petisco é um bolinho de massa fina de trigo, com recheios variados, que pode ser cozido no vapor ou frito. Alguns exemplos de dim sum são gyoza (Japão), mandu (Coreias) e rolinho primavera (China).



Heitor fez um gyoza com recheio de lombo de porco, camarão, acelga, broto de feijão e cenoura. Ele foi eleito o melhor da prova pelos jurados. Eduardo, que fez gyoza com camarão, cogumelos, broto de feijão e nirá, também teve destaque positivo.

A apresentadora Ana Paula Padrão informou aos competidores que, a partir deste episódio, o mezanino não poderá mais salvar colegas. A escolha final ficou entre Daphne e José Sergio: a skatista foi salva pelos jurados, e José Sergio, eliminado.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 13º episódio?

A jornalista Helena, de 43 anos, foi a 13ª eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. A mineira não apresentou um bom prato aos jurados na prova de fogo, e acabou saindo do reality.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.



Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

