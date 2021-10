"Sou viciada", diz Luisa Sonza sobre WhatsApp; veja comentários de famosos

Vários artistas se uniram aos internautas para reclamar e fazer brincadeiras com a queda do WhatsApp, do Instagram e do Facebook

Enquanto o WhatsApp, o Instagram e o Facebook não voltam ao ar, famosos se juntaram aos internautas para reclamar em uma das únicas grandes redes sociais que está funcionando: o Twitter.

Luísa Sonza, por exemplo, escreveu: “Duas horas e meia sem Whats e Insta, descobri que sou uma viciada e tô com abstinência”. Mais tarde, comentou: “meu Deus, tô me sentindo em um limbo”.

Padre Fábio de Melo também brincou. “Deus olhou pro Twitter e disse: ‘Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé’”, escreveu.

Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé.” — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) October 4, 2021

A atriz e apresentadora Maisa disse que achava que a internet do hotel em que está hospedada não funcionava. “Eu não sei se eu agradeço que o Whatsapp caiu ou se me desespero porque tenho coisa pra resolver”, indica.

A artista ainda publicou outras postagens, revelando que nunca faz ligações fora do aplicativo e que está fazendo isso pela primeira vez com pessoas que não são seus avós. “Não acredito que vou ter que fazer ligação sem ser no WhatsApp”.

Já Celso Portiolli brincou ao postar a foto de um homem em cima de vários fios: “Mark (Zuckerberg) trabalhando para reestabelecer a conexão”.

Mark trabalhando para restabelecer a conexão pic.twitter.com/DtkOHjLmwH — Celso Portiolli (@celsoportiolli) October 4, 2021

O aplicativo de mensagens está fora do ar desde o início da tarde desta segunda-feira, 4, junto com o Facebook e o Instagram. Ainda não há previsão para que as redes sociais voltem a funcionar.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível”, escreveu o WhatsApp no Twitter.

